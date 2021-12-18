ВР проголосовала за важные законопроекты, в которых нуждается Украина — Зеленский

07:40 31 Март Киев, Украина

Верховная Рада провела результативное внеочередное заседание 30 марта, глава государства считает большим успехом принятие законов о э-паспортах, поддержке предпринимателей, стимулировании детенизации доходов, финансировании Минагрополитики.

Об этом сообщает сайт президента.

Принятый во втором чтении закон о цифровых паспортах, который юридически приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении «Дія» к обычным паспортам, сделал Украину первой страной в мире, где узаконили е-паспорта.

«Это значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта значительно безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и стоит гордиться. Развиваем «государство в смартфоне», – отметил Президент.

Также парламент принял за основу и в целом президентский законопроект о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантина в «красных» зонах. В частности о гарантированной выплате в размере 8 тыс. грн поддержки из государственного бюджета для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.



Глава государства приветствует и принятие за основу пакета законопроектов по «налоговой амнистии», среди которых – предложенный им проект закона о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Лица должны будут уплатить одноразовый сбор: 5% – для активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% – для размещенных за рубежом; 2,5% – для гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года. Это важный шаг к детенизации экономики Украины, отметил Президент.



Кроме того, важным является голосование за законопроект, которым обеспечивается бюджетное финансирование деятельности Министерства аграрной политики.

«Верховная Рада показала, что может работать в интересах граждан и ради укрепления нашего государства даже в таких сложных условиях, как пандемия и локдаун», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также принят закон, который разблокирует большую приватизацию и позволит привлечь устойчивые инвестиции в экономику Украины, создать новые рабочие места и базу для налогообложения.