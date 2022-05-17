ВР проголосовала за продление "особого статуса" ОРДЛО

11:50 15 декабря Киев, Украина

Согласно решению Верховной Рады, закон об "особом статусе" ОРДЛО продлен до 31 декабря 2021 года.
 
304 народных депутата поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467 во время пленарного заседания во вторник, 15 декабря.
 
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что продление срока дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН.
"Это, на первый взгляд, - формальный шаг, но он очень нужен для того, чтобы мы продолжили мирный процесс и мирные переговоры как в формате ТКГ .. так и в формате "нормандской четверки". Это - следствие системного, последовательного подхода в переговорах, и мы должны сделать этот шаг, несмотря на то, что он является чисто формальным", - отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Закон об "особом статусе" ОРДЛО парламент принял еще в сентябре 2014 года. Он предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления. А само голосование может пройти только после вывода незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины и соблюдении ряда других условий.
 
Как ранее заявляли в парламенте, продление "особого статуса" Донбасса необходимо для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.

Что предусматривает законопроект
  • закон, полномочия которого являются временными, предусматривает, среди прочего, особый порядок назначения судей и прокуратуры на территории Донецкой, Луганской областей;
  • амнистию для "лиц-участников событий" на Донбассе;
  • возможность создания отрядов так называемой "народной милиции" и другие;
  • все его положения должны начать действие после старта работы органов местной власти, избранных на выборах по украинскому закону, под наблюдением международных наблюдателей.