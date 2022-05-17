ВР проголосовала за продление "особого статуса" ОРДЛО

11:50 15 декабря Киев, Украина

Согласно решению Верховной Рады, закон об "особом статусе" ОРДЛО продлен до 31 декабря 2021 года.

304 народных депутата поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467 во время пленарного заседания во вторник, 15 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что продление срока дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН.

"Это, на первый взгляд, - формальный шаг, но он очень нужен для того, чтобы мы продолжили мирный процесс и мирные переговоры как в формате ТКГ .. так и в формате "нормандской четверки". Это - следствие системного, последовательного подхода в переговорах, и мы должны сделать этот шаг, несмотря на то, что он является чисто формальным", - отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Закон об "особом статусе" ОРДЛО парламент принял еще в сентябре 2014 года. Он предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления. А само голосование может пройти только после вывода незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины и соблюдении ряда других условий.





Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.



Что предусматривает законопроект Как ранее заявляли в парламенте, продление "особого статуса" Донбасса необходимо для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.Что предусматривает законопроект