ВР проголосовала за продление "особого статуса" ОРДЛО

Согласно решению Верховной Рады, закон об "особом статусе" ОРДЛО продлен до 31 декабря 2021 года.
304 народных депутата поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467 во время пленарного заседания во вторник, 15 декабря.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что продление срока дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН.
Закон об "особом статусе" ОРДЛО парламент принял еще в сентябре 2014 года. Он предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления. А само голосование может пройти только после вывода незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины и соблюдении ряда других условий.
Как ранее заявляли в парламенте, продление "особого статуса" Донбасса необходимо для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.
Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.
Что предусматривает законопроект
Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.
Что предусматривает законопроект
- закон, полномочия которого являются временными, предусматривает, среди прочего, особый порядок назначения судей и прокуратуры на территории Донецкой, Луганской областей;
- амнистию для "лиц-участников событий" на Донбассе;
- возможность создания отрядов так называемой "народной милиции" и другие;
- все его положения должны начать действие после старта работы органов местной власти, избранных на выборах по украинскому закону, под наблюдением международных наблюдателей.
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