ВР предлагает признать ХАМАС террористами

10:30 22 Май Киев, Украина

Украинские чиновники рассматривают инициативу по признанию организации ХАМАС террористической. Радикальная исламская организация, по мнению народных депутатов, может вести деятельность подлежащую осуждению. Документ проекта подан Верховной Раде под номером 5530. 

Авторы инициативы - более 80 народных депутатов. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

 

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион уже отреагировал на этот документ в своем Twitter.

"Этот важный проект является еще одним доказательством общих ценностей, которые разделяют Украина, Израиль и западные дипломатии", - написал он.

Напомним, ранее Украина отреагировала на договоренность о перемирии между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Киев надеется, что удастся достичь мира на Ближнем Востоке.