ВР предлагает признать ХАМАС террористами

Авторы инициативы - более 80 народных депутатов. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион уже отреагировал на этот документ в своем Twitter.