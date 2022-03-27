Впервые в Украине пройдут военные учения "Три меча"

18:37 05 июля Киев, Украина

17 июля в Украине стартуют многонациональные учения "Три меча 2021" в которых примут участие военнослужащие Украины и еще трех стран. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"На протяжении 17-30 июля в Украине состоятся многонациональные военные учения  Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг) имени Великого гетмана Константина Острожского "Три меча 2021 с участием военных Украины, Польши, Литвы и США", - говорится в сообщении.
Учения пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Как отмечается, "Три меча 2021" - это многонациональные учения, которые будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях. В учениях примут участие более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин из 4 стран - Литовской Республики, Республики Польша, Украины и Соединенных Штатов Америки. Впервые эти учения будут проведены в Украине.

В Генштабе отметили, что "Три меча 2021" - абсолютно новая линейка международных военных учений, которые призваны повышать уровень международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника, каковым является ЛитПолУкрБриг.

В пресс-службе напомнили, что учения инициированы во время переговоров начальников генеральных штабов Польши и Украины, которые состоялись 22-23 августа 2019 года.

Главной целью международных военных учений "Три меча 2021" является оценка возможностей подразделений ЛитПолУкрБриг в операциях под руководством Командования ЛитПолУкрБриг.

Учения будут носить исключительно оборонительный характер действий и увеличат уровень безопасности в Центральной и Восточной Европе.