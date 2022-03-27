Впервые в Украине пройдут военные учения "Три меча"

17 июля в Украине стартуют многонациональные учения "Три меча 2021" в которых примут участие военнослужащие Украины и еще трех стран.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Учения пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
Как отмечается, "Три меча 2021" - это многонациональные учения, которые будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях. В учениях примут участие более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин из 4 стран - Литовской Республики, Республики Польша, Украины и Соединенных Штатов Америки. Впервые эти учения будут проведены в Украине.
В Генштабе отметили, что "Три меча 2021" - абсолютно новая линейка международных военных учений, которые призваны повышать уровень международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника, каковым является ЛитПолУкрБриг.
В пресс-службе напомнили, что учения инициированы во время переговоров начальников генеральных штабов Польши и Украины, которые состоялись 22-23 августа 2019 года.
Главной целью международных военных учений "Три меча 2021" является оценка возможностей подразделений ЛитПолУкрБриг в операциях под руководством Командования ЛитПолУкрБриг.
Учения будут носить исключительно оборонительный характер действий и увеличат уровень безопасности в Центральной и Восточной Европе.
Как отмечается, "Три меча 2021" - это многонациональные учения, которые будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях. В учениях примут участие более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин из 4 стран - Литовской Республики, Республики Польша, Украины и Соединенных Штатов Америки. Впервые эти учения будут проведены в Украине.
В Генштабе отметили, что "Три меча 2021" - абсолютно новая линейка международных военных учений, которые призваны повышать уровень международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника, каковым является ЛитПолУкрБриг.
В пресс-службе напомнили, что учения инициированы во время переговоров начальников генеральных штабов Польши и Украины, которые состоялись 22-23 августа 2019 года.
Главной целью международных военных учений "Три меча 2021" является оценка возможностей подразделений ЛитПолУкрБриг в операциях под руководством Командования ЛитПолУкрБриг.
Учения будут носить исключительно оборонительный характер действий и увеличат уровень безопасности в Центральной и Восточной Европе.
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