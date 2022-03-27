Впервые в Украине пройдут военные учения "Три меча"

18:37 05 июля Киев, Украина

17 июля в Украине стартуют многонациональные учения "Три меча 2021" в которых примут участие военнослужащие Украины и еще трех стран.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"На протяжении 17-30 июля в Украине состоятся многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг) имени Великого гетмана Константина Острожского "Три меча 2021 с участием военных Украины, Польши, Литвы и США" , - говорится в сообщении.