Возвращение Донбасса и Крыма: президент поставил задачи дипломатам

Главные приоритеты страны - мир и возвращение украинских территорий, поэтому задача послов и дипломатов при каждом удобном случае поднимать эти вопросы, для укрепления и увеличения мировой коалиции в поддержку Украины.
Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая началась 17 декабря в Киеве.
Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас упорно работает над тем, чтобы договоренности лидеров стран «Нормандской четверки» в Париже были реализованы. Он напомнил, что за год после этой встречи удалось вернуть почти сто украинских граждан из плена, удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы войны, а конечная задача – прекратить войну и обеспечить мир на украинских условиях.
По словам Президента, на повестке дня остается вопрос продления санкций. Принципиально важна и дальнейшая работа над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушение международного права.
Владимир Зеленский также попросил послов проводить активную работу по привлечению помощи партнеров Украины к восстановлению Донбасса.
По словам Президента, на повестке дня остается вопрос продления санкций. Принципиально важна и дальнейшая работа над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушение международного права.
Владимир Зеленский также попросил послов проводить активную работу по привлечению помощи партнеров Украины к восстановлению Донбасса.
Президент отметил, что весь этот комплекс задач – не только для послов Украины в Берлине и Париже, которые, по его оценке, прекрасно их выполняют.
Глава государства отметил и важность дальнейшей работы над освобождением украинского Крыма. Он подчеркнул, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня.
Он напомнил, что в этом году Генеральная Ассамблея ООН приняла две очень важные крымские резолюции: «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым» и «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым».
По мнению Президента, важно, чтобы о содержании этих резолюций знали все международные партнеры Украины.
Мы писали, что во время дипломатической конференции Зеленский заявил, что Украина должна получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе 2021 года.
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