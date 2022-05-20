Возвращение Донбасса и Крыма: президент поставил задачи дипломатам

10:46 18 декабря Киев, Украина

Главные приоритеты страны - мир и возвращение украинских территорий, поэтому задача послов и дипломатов при каждом удобном случае поднимать эти вопросы, для укрепления и увеличения мировой коалиции в поддержку Украины.

Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая началась 17 декабря в Киеве.

«Сегодня наш основной внешнеполитический приоритет – это установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины. Это вызов всему цивилизованному мировому сообществу», – сказал он в своем выступлении.

Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас упорно работает над тем, чтобы договоренности лидеров стран «Нормандской четверки» в Париже были реализованы. Он напомнил, что за год после этой встречи удалось вернуть почти сто украинских граждан из плена, удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы войны, а конечная задача – прекратить войну и обеспечить мир на украинских условиях.



По словам Президента, на повестке дня остается вопрос продления санкций. Принципиально важна и дальнейшая работа над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушение международного права.



Владимир Зеленский также попросил послов проводить активную работу по привлечению помощи партнеров Украины к восстановлению Донбасса.

«Уже сегодня мы должны думать, как вернуть мирному Донбассу порядок и как вернуть нашему Донбассу покой. Мы уже упорядочиваем подконтрольную территорию Донбасса, которая пострадала от этой войны. Делаем это и усилиями государства, и бизнеса, и за средства наших международных партнеров и их помощи. Результаты видят наши граждане по обе стороны линии соприкосновения. И если завтра мы уже вернемся на весь оккупированный украинский Донбасс, то должны сразу же приступить к его восстановлению», – заявил он.

Президент отметил, что весь этот комплекс задач – не только для послов Украины в Берлине и Париже, которые, по его оценке, прекрасно их выполняют.

«Это задача практически для каждого посла и представителя Украины при международной организации. Чья-то страна может помочь финансово, чья-то может помочь политически, где-то были исторические примеры примирения и осуществления послевоенного восстановления. А какие-то страны до сих пор сталкиваются с этими конфликтами. Поэтому, пожалуйста, я очень вас прошу, высказывайте свои предложения, мы их слышим, готовы их рассматривать. Предлагайте свои идеи, потому что результат должен быть уже сейчас», – призвал он.

Глава государства отметил и важность дальнейшей работы над освобождением украинского Крыма . Он подчеркнул, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня.

«Крымская платформа – это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма – приобретает все большую огласку. Эту инициативу уже поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке. Я призываю вас более активно работать над подключением к ней стран других регионов», – сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в этом году Генеральная Ассамблея ООН приняла две очень важные крымские резолюции: «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым» и «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым».



По мнению Президента, важно, чтобы о содержании этих резолюций знали все международные партнеры Украины.

«Это основная задача для нашего Постоянного представителя при ООН, который это уже, кстати, блестяще делает. Но задача не только для него. Каждый из вас должен информировать о содержании инициированных Украиной документов в столицах своих стран пребывания. Такие резолюции – это ваши важные основные тезисы к встречам в местных МИДах и с руководством стран пребывания», – подчеркнул Глава государства, обращаясь к украинским послам.

"Результаты видят наши граждане по обе стороны линии соприкосновения. И если завтра мы вернемся на весь уже оккупированный (деокупований - ред.) украинский Донбасс - мы сразу приступим к его восстановлению", - добавил он.

Мы писали, что во время дипломатической конференции Зеленский заявил, что Украина должна получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе 2021 года.