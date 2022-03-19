Воздушные силы ВСУ закупят эскадрилью истребителей США

Генерал-полковник Сергей Дроздов командующий Воздушных сил ВСУ сообщил, что Украина планирует заменить всю авиацию советских времен.
Так, до 2035 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют закупить эскадрилью американских истребителей.
Создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся. Для создания только прототипа собственного боевого самолета, по его словам, необходимо не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.
В связи с этим в Вооруженных силах планируют закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, планируется закупка техники у США.
При этом он добавил, что Польше, несмотря на то, что они уже долгое время являются союзником США и полноценным членом НАТО, лишь сейчас удалось начать разговор о получении истребителей F-35.
Проблем с переобучением летного состава не должно возникнуть, однако есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением.
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