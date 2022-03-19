Воздушные силы ВСУ закупят эскадрилью истребителей США

20:58 26 октября Киев, Украина





Генерал-полковник Сергей Дроздов командующий Воздушных сил ВСУ сообщил, что Украина планирует заменить всю авиацию советских времен.

Так, до 2035 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют закупить эскадрилью американских истребителей.

Создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся. Для создания только прототипа собственного боевого самолета, по его словам, необходимо не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.

"Создать боевой самолет - многофункциональный истребитель , Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты", - сказал Дроздов.

В связи с этим в Вооруженных силах планируют закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, планируется закупка техники у США.

"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах", - отметил генерал-полковник.

При этом он добавил, что Польше, несмотря на то, что они уже долгое время являются союзником США и полноценным членом НАТО, лишь сейчас удалось начать разговор о получении истребителей F-35.

"Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с МиГ-29 стоят F-16. Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации Воздушных сил", - сказал командующий Воздушными силами.

Проблем с переобучением летного состава не должно возникнуть, однако есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением.