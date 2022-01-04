ВОЗ внесло коррективы в работу школ во время карантина

В МОЗ дополнили рекомендации для школ, которые начнут работать первого сентября в условиях эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 25 августа, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас были обновлены рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Пообщавшись с международными экспертами и педагогами, мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемиологические меры", - объяснил министр.
Что изменилось:
Дозаторы и антисептики будут находиться только на входе в заведение, а ученикам и преподавателям рекомендуют мыть руки после каждого урока
В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук
Массовые мероприятия в школах ограничат, в том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники
В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток
В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры
Учителям необходимо провести разметку на территории школ для организации отдельных схем передвижения учеников различных возрастных групп, в том числе, дети должны пользоваться запасными выходами
В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности педагогам рекомендуют преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию
Учащимся 1-4 классов разрешили передвигаться по помещению учебного заведения без маски или респиратора
В школах должны быть размещены плакаты, банеры с информацией о коронавирусе
Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения
Также, если хотя бы у одного ученика в классе подтвердится заражение коронавирусом, весь класс должен будет идти на самоизоляцию.
Среди прочих новвоведений в школах:
В течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одной аудитории/кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин. По возможности занятия - проводить на открытом воздухе.
Во время карантина запрещается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков.
Также, установлены требования по перевозке детей и работников учреждения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С.
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