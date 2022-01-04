ВОЗ внесло коррективы в работу школ во время карантина

08:52 26 Август Киев, Украина



В МОЗ дополнили рекомендации для школ, которые начнут работать первого сентября в условиях эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 25 августа, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



"У нас были обновлены рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Пообщавшись с международными экспертами и педагогами, мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемиологические меры", - объяснил министр.