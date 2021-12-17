ВОЗ: богатые страны привили от коронавируса каждого четвертого жителя, бедные - одного из 500

В ВОЗ озадачены ситуацией с "шокирующим дисбалансом" распределения ковид-вакцины в мире и тем, что большинство стран в недостаточной степени привили группы риска из числа своего населения.
Об этом заявил в пятницу на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
По данным главы ВОЗ, в настоящий момент 194 страны мира приступили к вакцинации против коронавируса, 26 - нет, хотя 17 из них получили препараты. Но, уточнил Гебрейесус, большинство стран мира в недостаточной степени привили группы риска из числа своего населения, а "в распределении вакцин сохраняется шокирующий дисбаланс".
Он отметил, что через международную программу COVAX за последние шесть недель в более чем 100 стран поступили более 38 млн доз вакцин. Однако, уточнил он, план оказался выполнен менее чем на 50%.
"Ожидалось, что COVAX доставит почти 100 млн доз к концу марта, но из-за существенного снижения предложения мы смогли распределить 38 млн доз. Мы надеемся, что сможем наверстать упущенное в апреле и мае", - добавил он.
При этом он подверг критике желание отдельных стран и компаний заключать двусторонние сделки в обход COVAX. Гебрейесус подчеркнул, что такой подход лишь усугубит неравенство с вакцинами в мире. Он настаивает, что COVAX работает: необходимы лишь поставки вакцин для этой программы.
Он отметил, что через международную программу COVAX за последние шесть недель в более чем 100 стран поступили более 38 млн доз вакцин. Однако, уточнил он, план оказался выполнен менее чем на 50%.
"Ожидалось, что COVAX доставит почти 100 млн доз к концу марта, но из-за существенного снижения предложения мы смогли распределить 38 млн доз. Мы надеемся, что сможем наверстать упущенное в апреле и мае", - добавил он.
При этом он подверг критике желание отдельных стран и компаний заключать двусторонние сделки в обход COVAX. Гебрейесус подчеркнул, что такой подход лишь усугубит неравенство с вакцинами в мире. Он настаивает, что COVAX работает: необходимы лишь поставки вакцин для этой программы.
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