ВОЗ: богатые страны привили от коронавируса каждого четвертого жителя, бедные - одного из 500

08:34 10 Апрель Киев, Украина

В ВОЗ озадачены ситуацией с "шокирующим дисбалансом" распределения ковид-вакцины в мире и тем, что большинство стран в недостаточной степени привили группы риска из числа своего населения.



Об этом заявил в пятницу на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Об этом заявил в пятницу на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус

"Более 700 млн доз вакцин от COVID-19 были распределены в глобальном масштабе, но свыше 87% из них ушли в страны с высоким или средним уровнями доходов, а в то же время в страны с низким уровнем дохода - только 0,2%", - сказал он.

"В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти один из четырех получил вакцину против COVID-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500", - продолжил он.

По данным главы ВОЗ, в настоящий момент 194 страны мира приступили к вакцинации против коронавируса, 26 - нет, хотя 17 из них получили препараты. Но, уточнил Гебрейесус, большинство стран мира в недостаточной степени привили группы риска из числа своего населения, а "в распределении вакцин сохраняется шокирующий дисбаланс".



Он отметил, что через международную программу COVAX за последние шесть недель в более чем 100 стран поступили более 38 млн доз вакцин. Однако, уточнил он, план оказался выполнен менее чем на 50%.



"Ожидалось, что COVAX доставит почти 100 млн доз к концу марта, но из-за существенного снижения предложения мы смогли распределить 38 млн доз. Мы надеемся, что сможем наверстать упущенное в апреле и мае", - добавил он.



При этом он подверг критике желание отдельных стран и компаний заключать двусторонние сделки в обход COVAX. Гебрейесус подчеркнул, что такой подход лишь усугубит неравенство с вакцинами в мире. Он настаивает, что COVAX работает: необходимы лишь поставки вакцин для этой программы.