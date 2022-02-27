Воскресный марш в Беларуси: 200 человек задержаны

В Беларуси, во время воскресного марша за освобождения политических заключенных, полиция задержала более 200 человек.
Об этом сообщает правозащитный центр “Весна”.
Отмечается, что днем в Минске были закрыты для посадки и высадки несколько станций метро.
Отмечается, что днем в Минске были закрыты для посадки и высадки несколько станций метро.
Задержания произошли в Бобруйске,Гродно и Жодино. Несколько человек задержали и в Витебске.
В воскресенье, 4 октября, в Минске, областных городах Жодино, Барановичи и других был объявлен воскресный марш в поддержку политических заключенных. В Витебске силовики применили газ против демонстрантов. В Минске СМИ сообщили, что во время демонстраций в белорусской столице против демонстрантов применили водометы.
Напомним, протесты в Беларуси продолжаются почти два месяца.
В воскресенье, 4 октября, в Минске, областных городах Жодино, Барановичи и других был объявлен воскресный марш в поддержку политических заключенных. В Витебске силовики применили газ против демонстрантов. В Минске СМИ сообщили, что во время демонстраций в белорусской столице против демонстрантов применили водометы.
Напомним, протесты в Беларуси продолжаются почти два месяца.
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