Воскресный марш в Беларуси: 200 человек задержаны

08:31 05 Октябрь Киев, Украина

В Беларуси, во время воскресного марша за освобождения политических заключенных, полиция задержала более 200 человек.





Отмечается, что днем в Об этом сообщает правозащитный центр “Весна”.Отмечается, что днем в Минске были закрыты для посадки и высадки несколько станций метро.