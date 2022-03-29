Волна терактов добралась до Австрии

08:06 03 ноября Киев, Украина

В центре австрийской столицы произошло несколько вооруженных нападений одновременно, около 20:00 (по местному времени) группа неизвестных открыла стрельбу на улице рядом с синагогой. В это же время выстрелы раздались у ресторана и еврейского культурного центра.

Как рассказали очевидцы, возле синагоги прозвучало не менее 50 выстрелов.
По данным полиции, им удалось установить шесть мест, в которых террористы вели стрельбу по окружающим.
фото: места нападения террористов
В городе была объявлена спецоперация, в ходе которой ликвидирован один террорист, вооружённый автоматической винтовкой.
фото: убитый террорист
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По предварительным данным, жертвами нападений, стали не менее 15 человек, пострадавшие были госпитализированы в больницу. Погибло два человека, мужчина был расстрелян террористом (происшествие случайно попало на уличные камеры), женщина от полученных травм скончалась в больнице.
В спецоперации задействованы 150 сотрудников сил специального назначения. Четверо злоумышленников задержаны.
              
Еще трое террористов по-прежнему остаются на свободе, «у них очень хорошая подготовка» и они «очень хорошо вооружены».

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом».
«Я надеюсь, что в ближайшие часы ситуацию можно будет взять под контроль и завтра нормализовать общественную жизнь», — заметил Курц.
«Наша республика переживает непростые времена. Хочу поблагодарить всех сотрудников экстренных служб, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении», — сказал Курц.