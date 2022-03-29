Волна терактов добралась до Австрии

08:06 03 ноября Киев, Украина

В центре австрийской столицы произошло несколько вооруженных нападений одновременно, около 20:00 (по местному времени) группа неизвестных открыла стрельбу на улице рядом с синагогой. В это же время выстрелы раздались у ресторана и еврейского культурного центра.





Как рассказали очевидцы, возле синагоги прозвучало не менее 50 выстрелов.

По данным полиции, им удалось установить шесть мест, в которых террористы вели стрельбу по окружающим.

В городе была объявлена спецоперация, в ходе которой ликвидирован один террорист, вооружённый автоматической винтовкой.

Глава МВД призвал всех жителей Вены по возможности оставаться дома, избегать центра города.

По предварительным данным, жертвами нападений, стали не менее 15 человек, пострадавшие были госпитализированы в больницу. Погибло два человека, мужчина был расстрелян террористом (происшествие случайно попало на уличные камеры), женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В спецоперации задействованы 150 сотрудников сил специального назначения. Четверо злоумышленников задержаны.

Еще трое террористов по-прежнему остаются на свободе, «у них очень хорошая подготовка» и они «очень хорошо вооружены».



Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом»

«Я надеюсь, что в ближайшие часы ситуацию можно будет взять под контроль и завтра нормализовать общественную жизнь», — заметил Курц.