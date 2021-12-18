Война на Донбассе: Россия в ТКГ отказалась от полного прекращения огня

07:06 01 Апрель Киев, Украина

Российская делегация в ТКГ не приняла предложение Леонида Кравчука и представителей ОБСЕ о полном прекращении огня с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ.

"Заседание началось с предложения Главы украинской делегации Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих. Это предложение поддержали Спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Х. Ґрау и координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х. Чевик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации.

"Не понимаю, почему Российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей", - прокомментировал ситуацию глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Также сообщается, что украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:

сохранение режима прекращения огня;

беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

освобождение удерживаемых лиц;

разблокировка российской стороной работы КПВВ;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

допуск представителей МАГАТЭ на оккупированные территории для обеспечения проведения инспекции ядерных объектов.

Также в ходе переговоров был сделан акцент на важности восстановления объектов критической инфраструктуры, для чего стороны должны обеспечить гарантии безопасности ремонтным бригадам.



Украинская сторона напомнила, что одной из первоочередных задач является восстановление работы станции газораспределения в нп Марьинка, от которого зависит газоснабжение 15 тысяч человек.



Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.