Война на Донбассе: ФРГ считает необходимым восстановить отношения с РФ

В ЕС сохраняется "минимальный консенсус" в санкционной политике по РФ, но Европа "нуждается в большем", и потому европейское руководство хочет "подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях". Так выразился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, говоря о войне на Донбассе и той цене, которую несет Кремль из-за нее, пишет Deutsche Welle.
По его словам, тема переговоров в нормандском формате (Украина, ФРГ, Франция и РФ) будет на повестке дня во время председательства Германии в Совете ЕС, и за это время, чтобы поменять или восстановить отношения ЕС-РФ, потребуется найти "нужное решение в Украине".
Глава МИД ФРГ добавил, что нормандские переговоры насчет выполнения договоренностей парижского саммита в конце 2019-го идут ни шатко, ни валко.
Маас не ответил на вопрос внешнеполитического представителя от фракции Европейской народной партии Михаэля Гахлера, считает ли он необходимым ввести дополнительные санкции против РФ за ее действия в Сирии.
Он снова акцентировал внимание на том, что российский газопровод Северный поток-2 для Германии - "прежде всего вопрос экономической политики", "вопрос диверсификации наших источников энергоносителей", и менять решение по нему в Берлине не будут.
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