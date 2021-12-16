Война на Донбассе: ФРГ считает необходимым восстановить отношения с РФ

09:34 14 Июль Киев, Украина

В ЕС сохраняется "минимальный консенсус" в санкционной политике по РФ, но Европа "нуждается в большем", и потому европейское руководство хочет "подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях". Так выразился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, говоря о войне на Донбассе и той цене, которую несет Кремль из-за нее, пишет Deutsche Welle.

По его словам, тема переговоров в нормандском формате (Украина, ФРГ, Франция и РФ) будет на повестке дня во время председательства Германии в Совете ЕС, и за это время, чтобы поменять или восстановить отношения ЕС-РФ, потребуется найти "нужное решение в Украине".

Глава МИД ФРГ добавил, что нормандские переговоры насчет выполнения договоренностей парижского саммита в конце 2019-го идут ни шатко, ни валко.

"Переговоры нелегкие, прогресс ограниченный, но решение по востоку Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить на тему России", - подчеркнул он.

Маас не ответил на вопрос внешнеполитического представителя от фракции Европейской народной партии Михаэля Гахлера, считает ли он необходимым ввести дополнительные санкции против РФ за ее действия в Сирии.

Он снова акцентировал внимание на том, что российский газопровод Северный поток-2 для Германии - "прежде всего вопрос экономической политики", "вопрос диверсификации наших источников энергоносителей", и менять решение по нему в Берлине не будут.