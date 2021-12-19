Военная агрессия — стимул восстановить статус ведущей аэрокосмической державы

14:57 12 Апрель Киев, Украина

Задача Украины в космической отрасли состоит из двух пунктов: сохранить все достижения старшего поколения и продолжить развивать отрасль, чтобы успехи прошлых лет были не единственными.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время совещания по вопросам развития космической отрасли Украины, которое состоялось в Национальном центре управления и испытаний космических средств (НЦУИКС).

Глава государства поздравил инженеров, конструкторов, ученых, ветеранов и всех причастных к этой отрасли с Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирным днем авиации и космонавтики. Президент напомнил, что сегодня мир отмечает 60-ю годовщину первого полета человека в космос

«Наши ученые-конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы, поэтому без лишней скромности можем сказать, что покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины», – подчеркнул он.

Владимир Зеленский констатировал, что сегодня, несмотря на все вызовы, отечественные конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций, а Украина входит в 13 стран почетного «клуба космических государств».

Однако, подчеркнул Президент, мы должны не только помнить о достижениях предыдущих поколений, но и развивать отрасль сейчас.

«Мы должны сохранить все, что сделано нашими старшими поколениями, и в то же время важно, чтобы успехи прошлых лет, прошлых десятилетий были не единственными. Чтобы не получилось так, что это единственные победы, которыми мы сейчас гордимся, а потом наши дети, внуки, правнуки даже не помнили, сколько Украина сделала для этой отрасли. Мы с вами должны внести свой значительный вклад, каждый на своем месте, чтобы Украина и в дальнейшем имела статус космического государства», – отметил Владимир Зеленский.

Президент считает, что в условиях военной агрессии космическая отрасль – это ключевой элемент национальной безопасности и обороны Украины.

«Украина должна возобновить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства», – убежден он.

Владимир Зеленский отметил, что в настоящий момент возник ряд важных вопросов, на которые необходимо ответить. В частности, почему не принята Государственная космическая программа и почему возникают проблемы с финансированием стратегически важных проектов, таких как космическая система «Сич-2-1».