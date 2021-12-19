Военная агрессия — стимул восстановить статус ведущей аэрокосмической державы

Задача Украины в космической отрасли состоит из двух пунктов: сохранить все достижения старшего поколения и продолжить развивать отрасль, чтобы успехи прошлых лет были не единственными.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время совещания по вопросам развития космической отрасли Украины, которое состоялось в Национальном центре управления и испытаний космических средств (НЦУИКС).
Глава государства поздравил инженеров, конструкторов, ученых, ветеранов и всех причастных к этой отрасли с Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирным днем авиации и космонавтики. Президент напомнил, что сегодня мир отмечает 60-ю годовщину первого полета человека в космос.
Владимир Зеленский констатировал, что сегодня, несмотря на все вызовы, отечественные конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций, а Украина входит в 13 стран почетного «клуба космических государств».
Однако, подчеркнул Президент, мы должны не только помнить о достижениях предыдущих поколений, но и развивать отрасль сейчас.
Президент считает, что в условиях военной агрессии космическая отрасль – это ключевой элемент национальной безопасности и обороны Украины.
Владимир Зеленский отметил, что в настоящий момент возник ряд важных вопросов, на которые необходимо ответить. В частности, почему не принята Государственная космическая программа и почему возникают проблемы с финансированием стратегически важных проектов, таких как космическая система «Сич-2-1».
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