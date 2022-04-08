Внутренние переселенцы получили шанс на собственное жилье - Кабмин выделил на это 18 млн гривен

17:15 07 июля Киев, Украина

Граждане Украины, пострадавшие в результате российских военных действий на востоке страны, получат реальную возможность на заселение в жилье, приобретенное силами государства.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 7 июля.



За счет соответствующего распределения субвенции из государственного бюджета планируется приобрести 65 объектов недвижимости для 201 переселенца.



Жилье приобретут в:

Винницкой области - два объекта в двух объединенных территориальных общинах,

- два объекта в двух объединенных территориальных общинах, Донецкой области - 15 объектов в пяти ОТГ,

Житомирской области - три объекта в одной ОТГ,

Запорожской области - два объекта в одной общине,

Киевской области - 10 объектов в одной общине,

Луганской области - шесть объектов в одной общине,

Одесской области - семь объектов в двух ОТГ,

Ровенской области - один объект в одной ОТГ,

Херсонской области - 17 объектов в одной ОТГ,

Черкасской области - один объект в одной общине,

Черниговской области - один объект в одной общине.