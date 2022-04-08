Внутренние переселенцы получили шанс на собственное жилье - Кабмин выделил на это 18 млн гривен

17:15 07 июля Киев, Украина

Граждане Украины, пострадавшие в результате российских военных действий на востоке страны, получат реальную возможность на заселение в жилье, приобретенное силами государства.
 
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 7 июля.

За счет соответствующего распределения субвенции из государственного бюджета планируется приобрести 65 объектов недвижимости для 201 переселенца.

Жилье приобретут в:
 
  • Винницкой области - два объекта в двух объединенных территориальных общинах,
  • Донецкой области - 15 объектов в пяти ОТГ,
  • Житомирской области - три объекта в одной ОТГ,
  • Запорожской области - два объекта в одной общине,
  • Киевской области - 10 объектов в одной общине,
  • Луганской области - шесть объектов в одной общине,
  • Одесской области - семь объектов в двух ОТГ,
  • Ровенской области - один объект в одной ОТГ,
  • Херсонской области - 17 объектов в одной ОТГ,
  • Черкасской области - один объект в одной общине,
  • Черниговской области - один объект в одной общине.
В Кабмине напомнили, что распределение субвенции формируется на основании полученных решений об утвержденном софинансировании из местного бюджета.

Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.