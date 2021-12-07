Внимание! Новый вид мошенничества с банковскими картами

В Украине во время карантина появился новый способ телефонного мошенничества. Злоумышленники информируют граждан о якобы начисленной им компенсации за карантин.
Мошенники информируют граждан о якобы начисленной им компенсации от государства за карантин и под этим предлогом выспрашивают персональную информацию и реквизиты карт.
Он уточнил, что в 2019 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные и сомнительные приходилось лишь 42 грн. против 77 грн. в 2018 году.
Общее количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась до 72 тыс. случаев против 105,5 тыс. случаев в 2018 году.
Ранее НБУ также предупреждал, что во время карантина активизировались телефонные мошенники.
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