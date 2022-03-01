Вместо жестких ограничений - карантин выходного дня

В Украине из-за большого количества заболевших коронавирусом может появиться новый вид ограничений: так называемый карантин выходного дня.
Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
Он отметил, что власть понимает, что не может снова ввести жесткий карантин.
"Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков или еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – сказал он.
Радуцкий также отметил, что Всемирная организация здравоохранения изменила критерии карантинного зонирования. Потому в субботу на совещании у президента будут обсуждать введение современных критериев.
"Второе мое предложение (его поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент) это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку", – добавил Радуцкий, добавив, что, по его мнению, школы и вузы надо отправлять на дистанционное управление.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии