Вместо жестких ограничений - карантин выходного дня

10:46 09 Октябрь Киев, Украина

В Украине из-за большого количества заболевших коронавирусом может появиться новый вид ограничений: так называемый карантин выходного дня.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что власть понимает, что не может снова ввести жесткий карантин.

"Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков или еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – сказал он.

Радуцкий также отметил, что Всемирная организация здравоохранения изменила критерии карантинного зонирования. Потому в субботу на совещании у президента будут обсуждать введение современных критериев.

"Второе мое предложение (его поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент) это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку", – добавил Радуцкий, добавив, что, по его мнению, школы и вузы надо отправлять на дистанционное управление.