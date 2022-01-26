Власти США осудили задержание оппозиции в Беларуси

Похищение оппозиционеров в Беларуси всерьез обеспокоило Белый Дом в США. Накануне Кейли Макинэни опубликовала пресс-релиз, где сообщается, что власти США призывают Беларусь прекратить насилие и отпустить всех задержанных.

"США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Белоруссии, сообщениями о похищении или насильственной высылке оппозиционных деятелей", - заявила пресс-секретарь.

Также в Белом доме призвали власти республики освободить всех несправедливо задержанных митингующих и политиков.

"США работают со своими международными партнерами с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил эти нарушения (ущемление свободы слова - ред.). Мы призываем белорусское правительство освободить всех тех, кто несправедливо содержится под стражей", - подчеркнула Макинэни и добавила, что президентские выборы в Беларуси не были настоящими.

Кроме того, Вашингтон в очередной раз отметил важность демократии.

"Огромное число мирно протестующих белорусов дает ясно понять, что правительство не может больше игнорировать призывы народа к демократии", - резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в Республике Беларусь шестеро из семи членов президиума Координационного совета задержаны, под давлением уехали из Беларуси или против своей воли вывезены из страны. На свободе в стране осталась только писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.