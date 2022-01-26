Власти США осудили задержание оппозиции в Беларуси

Похищение оппозиционеров в Беларуси всерьез обеспокоило Белый Дом в США. Накануне Кейли Макинэни опубликовала пресс-релиз, где сообщается, что власти США призывают Беларусь прекратить насилие и отпустить всех задержанных.
"США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Белоруссии, сообщениями о похищении или насильственной высылке оппозиционных деятелей", - заявила пресс-секретарь.
Также в Белом доме призвали власти республики освободить всех несправедливо задержанных митингующих и политиков.
Кроме того, Вашингтон в очередной раз отметил важность демократии.
Напомним, в Республике Беларусь шестеро из семи членов президиума Координационного совета задержаны, под давлением уехали из Беларуси или против своей воли вывезены из страны. На свободе в стране осталась только писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.
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