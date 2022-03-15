Власти Киевской области открывают дополнительные центры вакцинации

07:58 17 июня Киев, Украина

В Украине развернута масштабная работа по вакцинации населения против коронавируса. Поскольку на первом месте по заболеваемости стоит Киев, расширение сети пунктов вакцинации в столичном районе стало первоочередной задачей. Так, еще в трех новых городах Киевской области с четверга, 17 июня, заработают центры COVID-вакцинации, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.

Теперь жители Ирпеня, Борисполя и Славутича смогут получить прививки от коронавируса по месту жительства.

По данным ОГА, в регионе центры будут работать с 17 по 19 июня включительно с 9:00 до 20:00 по таким адресам:

Бровары, ГКЦ Прометей, бульвар Независимости, 4;

Белая Церковь, помещения детско-юношеской спортивной школы №1 по ул. Героев Небесной Сотни, 46а;

Борисполь , помещения детско-юношеской спортивной школы, ул. 1 мая, 4;

, помещения детско-юношеской спортивной школы, ул. 1 мая, 4; Ирпень, помещение спортзала СОШ №17, ул. Тищенко, 10;

Славутич, ДК Энергия, проспект Дружбы народов, 7.

Власти области напоминают, что вакцинироваться смогут те лица, которые записались в лист ожидания в приложении или через сайт Дія либо через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Также получить прививку можно в порядке "живой" очереди. Для этого необходимио иметь при себе паспорт или ID-карту, идентификационный код и декларацию с семейным врачом (при наличии).

Для инъекций используют препарат китайской компании Sinovac Biotech - CoronaVac.

Как сообщалось, Укрзализныця начала COVID-вакцинацию железнодорожников. Первыми прививки получат работники компании в Киеве.