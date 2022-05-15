Владимир Зеленский выступил на Международном климатическом саммите

Глобальные изменения климата, происходящие в последние годы на нашей планете, касаются каждого жителя земли, не зависимо от достатка, возраста или цвета кожи.
Под эгидой ООН проводятся климатические саммиты, принимаются программы борьбы с этим бедствием.
Как сообщила пресс-служба главы государства, президент выступил на состоявшемся вчера в онлайн-формате Международном климатическом саммите. Владимир Зеленский сказал, что Украина имеет амбициозные климатические цели, самой долгосрочной из которых является достижение углеродной нейтральности.
В своем видеообращении Зеленский рассказал, что в этом году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки.
По словам президента, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития-2030 и международных климатических соглашений.
Кроме новых обязательств по Парижскому соглашению, Украина также работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил он.
Также, по словам Зеленского, идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.
Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) – 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго в ноябре 2021 года.
Председательствуют на мероприятии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Чили Себастьян Пиньера и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Согласно статье 4 Парижского соглашения, стороны должны сообщать о своем национально определенном вкладе каждые пять лет, указывая на прогресс по сравнению с текущим вкладом, и отражать наиболее возможные амбиции и соответствующие возможности в свете национальных обстоятельств. Согласно первому национально определенному вкладу Украины с Парижским соглашением, страна взяла на себя обязательство не превысить 60% в 2030 году от уровня выбросов парниковых газов в 1990 году (или сокращение на 40% с 1990 года без учета сектора "Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство").
Ранее сообщалось, что саммит глав государств и правительств Евросоюза поставил задачу сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом уже до 2030 года. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Также стало известно, что в 2020 году ноябрь в мире стал самым теплым в истории наблюдений. Прошедший ноябрь был на 0,77 градуса Цельсия теплее, чем средний показатель ноября с 1981 по 2010 годы.
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