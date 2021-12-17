Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Одесскую область

17:00 04 Август Киев, Украина

В Одесской области состоялось торжественное открытие стадиона реконструированного в рамках проекта "Большое строительство".



Ремонтные работы на спортивной площадке проведены впервые с 1979 года, когда была построена школа.

«Прекрасный стадион. Это очень важно. Главное, что это важно для деток. И что вся команда – и органы местного самоуправления, и Министерство инфраструктуры, и Укравтодор – то, что мы обещаем, мы завершаем. Поэтому очень рад, что завершено строительство этого стадиона в рамках нашей программы», – отметил на пресс конференции Зеленский

Реконструкция, в частности, включает обустройство футбольного поля с покрытием из искусственной травы, универсальных игровых площадок с полиуретановым покрытием, беговых дорожек, силовой площадки с уличными тренажерами, столов для игры в настольный теннис, полосы препятствий для занятий по допризывной подготовке юношей. Кроме того, обустроена трибуна с навесом для зрителей на 300 мест, установлено новое ограждение спортивной площадки, обновлено освещение.Благодаря реконструкции две школы, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить спортивные соревнования.

В ходе ознакомления с инфраструктурными проектами, которые реализуются в Одесской области в рамках программы «Большое строительство» , глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков доложил Президенту, что среди знаковых объектов – мост через Хаджибейский лиман. Это долгострой, который возводится уже 12 лет.

«Сейчас работает подрядная организация, планируем в конце августа – начале сентября открыть первую половину – три полосы. Весной следующего года планируем открыть (мост. – Ред.) полностью, и тогда все шесть полос будут работать», – сообщил руководитель Укравтодора.

Александр Кубраков извинился перед водителями за неудобства и пробки, вызванные строительными работами, но заверил, что до мая следующего года мост будет полностью готов.



Второй крупный объект региона – трасса М-05 Киев – Одесса.

«Уже подписано кредитное соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком, сейчас разрабатывается проектная документация. Это будет капитальный ремонт 314 километров от Одессы, а дальше идет нормальная дорога. Строительство начинается в следующем году», – отметил Александр Кубраков.

Еще одна важная дорога для области – это Р-33, которая соединит шесть районов. Протяженность трассы в Одесской области – 110 км.

«Уже есть первые участки, которые мы ввели в эксплуатацию. В этом году планируется сделать 50 километров», – сказал руководитель Укравтодора.

В Одесской области в 2020 году в рамках программы «Большое строительство» будет восстановлено 163 км дорог государственного значения.