Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Одесскую область

В Одесской области состоялось торжественное открытие стадиона реконструированного в рамках проекта "Большое строительство".
Ремонтные работы на спортивной площадке проведены впервые с 1979 года, когда была построена школа.
Реконструкция, в частности, включает обустройство футбольного поля с покрытием из искусственной травы, универсальных игровых площадок с полиуретановым покрытием, беговых дорожек, силовой площадки с уличными тренажерами, столов для игры в настольный теннис, полосы препятствий для занятий по допризывной подготовке юношей. Кроме того, обустроена трибуна с навесом для зрителей на 300 мест, установлено новое ограждение спортивной площадки, обновлено освещение.Благодаря реконструкции две школы, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить спортивные соревнования.
В ходе ознакомления с инфраструктурными проектами, которые реализуются в Одесской области в рамках программы «Большое строительство», глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков доложил Президенту, что среди знаковых объектов – мост через Хаджибейский лиман. Это долгострой, который возводится уже 12 лет.
Александр Кубраков извинился перед водителями за неудобства и пробки, вызванные строительными работами, но заверил, что до мая следующего года мост будет полностью готов.
Второй крупный объект региона – трасса М-05 Киев – Одесса.
Второй крупный объект региона – трасса М-05 Киев – Одесса.
Еще одна важная дорога для области – это Р-33, которая соединит шесть районов. Протяженность трассы в Одесской области – 110 км.
В Одесской области в 2020 году в рамках программы «Большое строительство» будет восстановлено 163 км дорог государственного значения.
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