Владимир Зеленский поздравил украинцев и призвал праздновать Пасху дома

09:35 02 Май Киев, Украина

В субботу в Киев чартерным рейсом привезли Благодатный огонь, который из столицы развезут другим церквям по Украине. А Президент Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам. Глава государства произнес поздравление гражданам Украины с наступающими пасхальными праздниками. Об этом сообщило ТСН в субботу, 1 мая.

"Праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Но в этом для нас нет ничего страшного, скучного и тем более греховного, потому что это и есть исполнение христианского обязательства, а именно заботы и любви к своему ближнему", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что "среди украинцев много тех, кто сейчас отмечает Пасху на фронте и на передовой – в борьбе за мир или на медицинском дежурстве возле коек с заболевшими как в борьбе за здоровье, так и в борьбе за жизнь".

"Пусть Пасха наполнит наши сердца большой силой и добром для великих дел. Пусть Пасха принесет вам большую радость, надежду, любовь, согласие и достаток. А нашей Украине большой мир", – добавил глава государства.

Ранее на этой неделе Зеленский провел встречу с главами украинских церквей. Он обсудил с ними празднование Пасхи во время карантина, вакцинацию от коронавируса и пасхальное перемирие.