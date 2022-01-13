Владимир Зеленский поздравил украинцев и призвал праздновать Пасху дома

В субботу в Киев чартерным рейсом привезли Благодатный огонь, который из столицы развезут другим церквям по Украине. А Президент Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам. Глава государства произнес поздравление гражданам Украины с наступающими пасхальными праздниками. Об этом сообщило ТСН в субботу, 1 мая.
Он напомнил, что "среди украинцев много тех, кто сейчас отмечает Пасху на фронте и на передовой – в борьбе за мир или на медицинском дежурстве возле коек с заболевшими как в борьбе за здоровье, так и в борьбе за жизнь".
Ранее на этой неделе Зеленский провел встречу с главами украинских церквей. Он обсудил с ними празднование Пасхи во время карантина, вакцинацию от коронавируса и пасхальное перемирие.
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