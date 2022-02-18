Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина

13:44 30 Сентябрь Киев, Украина

Фокин выведен из состава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, соответствующее решение было опубликовано на сайте президента.
 
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
 
Пресс-служба президента отмечает, что для главы государства принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо.

Президент отмечает, что Витольд Фокин отступил от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
фото: Указ об увольнении Фокина
"Работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины. Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинском условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установления длительного мира", - говорится в сообщении пресс-службы президента.