Владимир Зеленский направил Джо Байдену поздравление с победой

Нет никаких сомнений, с очевидным перевесом голосов на выборах президента в США побеждает Джо Байден. В его адрес уже поступают поздравления от глав государств. Так, слова поздравления направили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский .

"Поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США и Камилу Харрис с ее историческим достижением", - написал Джонсон в своем Twitter. Он добавил, что ждет с нетерпением совместной работы, "начиная с проблем изменения климата и заканчивая торговлей и безопасностью".

Ангела Меркель подчеркнула: "Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камилу Харрис, избранную вице-президентом ее страны".

Джастин Трюдо также в соцсети написал, что ждет начала совместной работы с новоизбранным президентом США. "Наши страны являются близкими друзьями, партерами и союзниками. Характер наших отношений является уникальным в сравнении со всем остальным миром", - отметил Трюдо.