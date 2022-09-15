Владельцу сети «Спортмастер» объявлены санкции

Экономические санкции были введены против одного из совладельца сети магазинов «Спортмастер». На официальном сайте президента Украины можно найти полный список санкций. Указом № 64/2021 под санкции попали не только Медведчук и его сторонники, но и другие юрлица.

Санкции были введены против компании из Сингапура Sportmaster Operations Pte. Ltd.

Список санкций:

Полный запрет торговых операций.

Полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины.

Предотвращение выведения капиталов за границу.

Запрет на ввоз продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd самой фирмой или через иностранных посредников.

Период санкций – три года.

По данным Единого госреестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований, учредителями ООО "Спортмастер-Украина" являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd (с долей в 1%).

Однако по сути Спортмастер является российской компанией розничной торговли спортивными товарами, главный офис которой находится в Москве.