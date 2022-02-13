Визит Зеленского в лагерь военной разведки на Донбассе

В ходе насыщенной рабочей поездки в зону ООС, президент Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки. О том, насколько плодотворно прошла встреча президента с военными разведчиками, информирует пресс-служба Офиса президента.
В сообщении пресс-службы указано, что Зеленский ознакомился с условиями проживания военнослужащих. Он осмотрел современные комфортные модули, в которых живет личный состав.
Также президент пообедал в солдатской столовой. Там он попробовал борщ и рисовую кашу и остался доволен тем, как кормят военнослужащих.
Также Владимир Зеленский вручил военным государственные награды.
"Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", – сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим.
Также Зеленский провел совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.
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