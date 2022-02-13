Визит Зеленского в лагерь военной разведки на Донбассе

07:13 27 Сентябрь Киев, Украина

В ходе насыщенной рабочей поездки в зону ООС, президент Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки. О том, насколько плодотворно прошла встреча президента с военными разведчиками, информирует пресс-служба Офиса президента.

В сообщении пресс-службы указано, что Зеленский ознакомился с условиями проживания военнослужащих. Он осмотрел современные комфортные модули, в которых живет личный состав.

Также президент пообедал в солдатской столовой. Там он попробовал борщ и рисовую кашу и остался доволен тем, как кормят военнослужащих.

Также Владимир Зеленский вручил военным государственные награды.

"Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", – сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим.

Также Зеленский провел совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.