Визит украинской делегации в Турцию

10:27 29 ноября Киев, Украина

Украина поддерживает хорошие отношения и сотрудничество с Турцией. Сегодня, 29 ноября, с рабочим визитом в Турцию отправился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Самолет АН-148, на борту которого находился глава правительства, уже приземлился в аэропорту Стамбула.

Визит главы правительства продлится два дня – начинается в Стамбуле и завтра продолжится в столице Турции – Анкаре.

Сегодня Шмыгаль встретится с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком и представителями турецкого бизнеса. Завтра в Анкаре он проведет переговоры с руководством страны.

В рабочей поездке Шмыгаля сопровождают вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Украинская делегация прилетела в Турцию самолетом Ан-148, заинтересованность в котором ранее проявляла Турция в рамках проекта создания собственного регионального пассажирского самолета.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Турции, где провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также в ходе визита между Украиной и Турцией были подписаны рамочное военное соглашение, меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов и другие документы.