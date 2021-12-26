Визит министра обороны Великобритании в Украину

Весь мир следит за событиями последних дней, происходящими в восточной Европе. На фоне сложившейся политической ситуации, значимым событием сегодняшнего дня стал визит в нашу страну министра обороны Великобритании. О рабочей цели прибытия министра Бена Уоллеса рассказали в посольстве Великобритании в Киеве.

Целью визита является усиление сотрудничества между странами в оборонной сфере и безопасности.

В Минобороны Украины отметили, что во время визита Уоллеса стороны изучат аспекты реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украино-британского сотрудничества в оборонной сфере.

"Во время официальной встречи делегаций стороны обсудят приоритеты военного сотрудничества двух стран и актуальные вопросы, представляющие взаимовыгодный интерес", - говорится в сообщении.

Напомним, прошлым летом делегация британских военных посетила зону ООС на Донбассе.

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