Виктор Медведчук - под домашним арестом и в электронном браслете

12:47 14 Май Киев, Украина

Находящемуся под круглосуточным домашним арестом, Виктору Медведчуку вчера вечером в полиции надели электронный браслет

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в пятницу, 14 мая.

"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - рассказали в генпрокуратуре, добавив, что браслет надели на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании столичной полиции.