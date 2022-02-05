Виктор Медведчук - под домашним арестом и в электронном браслете

Находящемуся под круглосуточным домашним арестом, Виктору Медведчуку вчера вечером в полиции надели электронный браслет.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в пятницу, 14 мая.
В Офисе генпрокурора добавили, что Медведчук не может отлучаться из дома и должен все время носить электронного средства контроля.
Напомним, накануне суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя обвинение просило содержание под стражей с залогом в 300 млн гривен.
Напомним, накануне суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя обвинение просило содержание под стражей с залогом в 300 млн гривен.
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