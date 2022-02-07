Виктор Ляшко: в Украине появятся COVID-сертификаты

В своем интервью для СМИ Виктор Ляшко рассказал о планах Украины на внедрение COVID-сертификатов. По словам главного санитарного врача страны украинское правительство готово к запуску уже с 01 июля 2021 года. Украина одновременно состоит в двух группах по внедрению этой системы - от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и от Европейского Союза (ЕС).

"Украина принимает участие в двух рабочих группах по введению ковидных сертификатов. Одна - от ВОЗ, вторая - от ЕС, которая предлагает определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное. Что конкретно - это еще не решено", - рассказал Ляшко.

По его словам, пока все данные о вакцинации вносятся в электронную систему здравоохранения. Параллельно работает группа специалистов из Минздрава, НСЗУ и Минцифры, которая сотрудничает с ВОЗ и ЕС и нарабатывает технические моменты, которые сразу после введения в Евросоюзе будут введены и в Украине.

"Мы не будем "белой вороной". Что будет утверждено ВОЗ - то будет и у нас, что будет в Евросоюзе - то будет и у нас...По словам министра здравоохранения, с 1 июля мы готовы запустить такие сертификаты", - сказал главный санврач.

Он добавил, что в Евросоюзе и Израиле заявили, что будут признавать прививки всеми вакцинами, которые имеют разрешение от ВОЗ. Что касается вакцины от Sinovac, то она ждет разрешения ВОЗ.