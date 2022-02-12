Виктор Ляшко рассказал об изменениях в Минздраве

07:28 25 Май Киев, Украина





Виктор Ляшко, которого на прошлой неделе назначили на должность, планирует заменить около 50% руководящего состава Минздрава, об этом он сообщил в интервью журналистам.



В частности, по его словам, сменятся трое из шести заместителей, которые в дальнейшем будут работать со своими директоратами. Новый Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что первые изменения, которые ждут Минздрав - это кадровая чистка.Виктор Ляшко, которого на прошлой неделе назначили на должность, планирует заменить около 50% руководящего состава Минздрава, об этом он сообщил в интервью журналистам.В частности, по его словам, сменятся трое из шести заместителей, которые в дальнейшем будут работать со своими директоратами.

"У меня просьба была ко всем, с кем я уже проводил переговоры, в том числе к заместителям, которые остаются, чтобы за период моего пребывания в должности был сформирован сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп. Чтобы независимо от того, как меняется политическая ситуация, было правопреемство и была историческая память о том, что происходит и куда движется система здравоохранения. Также будет сформирован состав коллегии Минздрава, потому что до этого не было коллегии", - отметил министр.

Коллегия, по словам Ляшко, будет состоять из большого количества людей.

"Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно. Предварительно, к работе будут привлечены представители и министерства, и ГП Медзакупки, и Центра общественного здоровья, и Национальной службы здоровья Украины, и Академии медицинских наук, и ведущие специалисты. Также я хочу, чтобы в коллегию вошло несколько семейных врачей, которые работают непосредственно на первичке, а также врачи из вторички и высокоспециализированной помощи. Чтобы иметь общеохватывающую картинку", - пояснил министр.

Отмечается, что в настоящее время заместителями министра здравоохранения являются Ирина Садовьяк (первый заместитель), Ирина Микичак, Светлана Шаталова и Игорь Иващенко (заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции), а также Ярослав Кучер.