Виктор Ляшко рассказал об изменениях в Минздраве

Новый Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что первые изменения, которые ждут Минздрав - это кадровая чистка.
Виктор Ляшко, которого на прошлой неделе назначили на должность, планирует заменить около 50% руководящего состава Минздрава, об этом он сообщил в интервью журналистам.
В частности, по его словам, сменятся трое из шести заместителей, которые в дальнейшем будут работать со своими директоратами.
Виктор Ляшко, которого на прошлой неделе назначили на должность, планирует заменить около 50% руководящего состава Минздрава, об этом он сообщил в интервью журналистам.
В частности, по его словам, сменятся трое из шести заместителей, которые в дальнейшем будут работать со своими директоратами.
Коллегия, по словам Ляшко, будет состоять из большого количества людей.
Отмечается, что в настоящее время заместителями министра здравоохранения являются Ирина Садовьяк (первый заместитель), Ирина Микичак, Светлана Шаталова и Игорь Иващенко (заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции), а также Ярослав Кучер.
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