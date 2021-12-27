Виктор Ляшко рассказал о местных выборах в "красной зоне"

06:36 31 Август Киев, Украина







Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко МОЗ рассказали о выборах в "красной" зонеГлавный санитарный врач Украины Виктор Ляшко



Ведомство уже разработало все рекомендации безопасного проведения местных выборов на фоне эпидемии коронавируса.