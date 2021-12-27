Виктор Ляшко рассказал о местных выборах в "красной зоне"

В МОЗ рассказали о выборах в "красной" зоне
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Ведомство уже разработало все рекомендации безопасного проведения местных выборов на фоне эпидемии коронавируса.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что местные выборы будут проведены в "красной" зоне карантина и что их отменят только в случае введения чрезвычайного положения в стране. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 30 августа.
"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе, в "красной" зоне", - подчеркнул Ляшко.
Также он заверил, что на сегодняшний день все рекомендации безопасного проведения выборов наработаны. В этом украинское правительство брало пример с Польши во время президентских выборов на фоне пандемии коронавируса.
Напомним, в Украине выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского главы пройдут 25 октября текущего года.
Как сообщил Центризбирком, избирательный процесс в стране начнется 5 сентября.
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