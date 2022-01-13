Въезд на территорию Евросоюза могут разрешить по завершении вакцинации

Еврокомиссия (ЕК) настаивает на пересмотре стран Евросоюза своих правил для въезда туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса
Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
Вакцинация должна была проходить препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Вакцинация должна была проходить препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами ЕС.
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