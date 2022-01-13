Въезд на территорию Евросоюза могут разрешить по завершении вакцинации

Еврокомиссия (ЕК) настаивает на пересмотре стран Евросоюза своих правил для въезда туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса

Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.



Вакцинация должна была проходить препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении.