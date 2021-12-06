Верховная Рада рассмотрит законопроект об увеличении штрафов за домашнее насилие

В Верховную раду поступил проект закона, в соответствии с которым штрафы за применение домашнего насилия будут увеличены в несколько раз.
Штрафы предлагают увеличить за первое правонарушение от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн, за повторное – от 34 тыс. грн. до 68 тыс. грн
Законопроект «О внесении изменений в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия» зарегистрирован за №3908.
Проект закона, который предусматривает увеличение размера штрафов в сотни раз, подан депутатами во главе с первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ириной Констанкевич.
Проект закона, который предусматривает увеличение размера штрафов в сотни раз, подан депутатами во главе с первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ириной Констанкевич.
Авторы законопроекта предлагают определить штраф за первое совершение правонарушения от 170 до 340 грн., а за повторное в течение года – от 340 до 680 грн.
Законопроект предлагает ввести штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн.). В случае повторного нарушения увеличить штраф от 2 тыс. до 4 тыс. (от 34 тыс. грн. до 68 тыс. грн.) не облагаемых налогом минимумов.
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