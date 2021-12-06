Верховная Рада рассмотрит законопроект об увеличении штрафов за домашнее насилие

«Однако в связи с инфляционными процессами в стране и обесцениванием гривны за последние годы такой размер штрафа потерял свою предупредительную и карательную функцию и уже не выступает эффективным средством сдерживания нарушителей. В связи с этим предлагается увеличить данные штрафные санкции таким образом, чтобы они вновь обрели предупредительную и карательную функцию», – отмечено в записке.

Законопроект предлагает ввести штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн.). В случае повторного нарушения увеличить штраф от 2 тыс. до 4 тыс. (от 34 тыс. грн. до 68 тыс. грн.) не облагаемых налогом минимумов.

Авторы законопроекта предлагают определить штраф за первое совершение правонарушения от 170 до 340 грн., а за повторное в течение года – от 340 до 680 грн.