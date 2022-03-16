Верховная Рада приняла закон о реформировании Нацсовета по телерадиовещанию

13:05 17 июня Киев, Украина

В Верховной Раде проголосовали за принятие законопроекта №4107, который касается реформирования Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. 302 народных депутата поддержали данный законопроект.

Так, согласно документу, субъектами представления на членов Нацсовета от Рады являются фракции и группы (одна фракция - одно представление), а также общественные организации и творческие союзы (одна общественная организация - одно представление).

При этом голосовать будут отдельно по каждому кандидату.

Глава государства уполномочен создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.

Также кандидатов будет ждать обязательная специальная проверка в соответствии с законом О предотвращении коррупции. На проверку отводится до 25 дней.

В документе обеспечивается соблюдение гендерного равенства. Если на вакантные должности несколько кандидатов получают одинаковое количество голосов, то предпочтение будет отдано кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов органа.

Как сообщалось до этого, Нацсовет через суд аннулирует лицензии телеканалов ZIK и 112 Украина. Телеканалы не предоставили копии сеток вещания после нескольких проверок, утверждают в Нацсовете. Также Нацсовет попросил суд лишить лицензии телеканал Наш. Этот канал уже получил много предупреждений из-за нарушений стандартов журналистики.