Верховная Рада планирует заслушать Министра обороны Украины

13:10 13 Июль Киев, Украина

Народные депутаты от партии "Батькивщина", "Слуга народа" и "Европейская солидарность" выступили с инициативой заслушать министра обороны Украины в рамках часа вопросов к правительству.

"Я предлагаю на этой неделе заслушать министра обороны Украины Андрея Тарана. Первое, что сегодня волнует и пугает общество, это информация о скоплении страной-агрессором значительных военных сил на наших границах якобы для проведения военных учений "Кавказ 2020" - заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сегодня на согласительном совете парламента.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко поддержала эту инициативу и напомнила, что на Донбассе продолжают гибнуть украинские воины.

"Мы поддерживаем инициативу приглашения министра обороны, и просим рассказать его, кто теперь не дает "перестать стрелять". Каждый день российские оккупационные войска нарушают режим тишины на Донбассе и продолжают гибнуть украинские воины", - сказала она.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко также поддержал инициативу заслушать министра обороны.

"Сейчас призыв, а эти слухи, которые распространяются", - сказал он.