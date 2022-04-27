Верховная Рада назвала срок принятия бюджета-2021

13:56 28 ноября Киев, Украина

Несмотря на выходной и болезнь Разумкова, в парламенте проходит встреча глав фракций, премьер-министра и руководства Офиса Президента. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за коронавируса, которым он заболел накануне, ведет совещание онлайн.

Как сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, Верховная Рада примет госбюджет на 2021 год в ближайшие две недели.

"Будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем", - сказал он перед встречей в Раде глав фракций при участии премьер-министра и руководства Офиса президента.

Арахамия заверил, что голоса для принятия бюджета в Раде есть. Его поддержали те, кто проголосовал в первом чтении, считает нардеп.

Кроме бюджета в Раде сегодня обсуждают возвращения ответственности за недостоверное декларирование, вопрос кассовых аппаратов для ФОП, а также возможные компенсации бизнесу в случае локдауна.

Напомним, принятие бюджета-2021 затянулось из-за консультаций с МВФ. Только позавчера Кабмин одобрил проект ко второму чтению и внес его в Раду.