Верховная Рада назвала срок принятия бюджета-2021

Несмотря на выходной и болезнь Разумкова, в парламенте проходит встреча глав фракций, премьер-министра и руководства Офиса Президента. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за коронавируса, которым он заболел накануне, ведет совещание онлайн.
Как сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, Верховная Рада примет госбюджет на 2021 год в ближайшие две недели.
Арахамия заверил, что голоса для принятия бюджета в Раде есть. Его поддержали те, кто проголосовал в первом чтении, считает нардеп.
Кроме бюджета в Раде сегодня обсуждают возвращения ответственности за недостоверное декларирование, вопрос кассовых аппаратов для ФОП, а также возможные компенсации бизнесу в случае локдауна.
Напомним, принятие бюджета-2021 затянулось из-за консультаций с МВФ. Только позавчера Кабмин одобрил проект ко второму чтению и внес его в Раду.
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