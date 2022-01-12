Верховная Рада назначила нового министра энергетики

11:21 29 Апрель Киев, Украина

На заседании Рады, 29 апреля, нардепы 305 голосами поддержали кандидатуру Германа Галущенко на пост главы Минэнерго

Выступая в парламенте, Галущенко заявил, что главной его задачей на посту министра станет решение проблем в энергетической отрасли, среди которых: долги на энергорынках, незавершенность интеграции энергосистемы с рынком ЕС, цены на газ, защита уязвимых потребителей, теневой рынок нефтепродуктов, противостояние Северному потоку-2. По его словам, без поддержки Верховной Рады ему будет сложно решить эти проблемы.



После голосования новый министр принес присягу члена Кабинета министров.

Отметим, с мая 2020 года Галущенко был вице-президентом Энергоатома, в котором работал в 2013-2014 годах.



В 1997-2005 годах он работал в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом - в Секретариате президента Виктора Ющенко.



Также Галущенко работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы.



Отметим, в Минэнерго давно не было полноценного министра. Последние месяцы им руководили исполняющие обязанности. До назначения Галущенко эту должность занимал Юрий Витренко, который с сегодняшнего дня возглавил Нафтогаз, после увольнения Андрея Коболева.