Верховная Рада назначила нового министра энергетики

На заседании Рады, 29 апреля, нардепы 305 голосами поддержали кандидатуру Германа Галущенко на пост главы Минэнерго.
Выступая в парламенте, Галущенко заявил, что главной его задачей на посту министра станет решение проблем в энергетической отрасли, среди которых: долги на энергорынках, незавершенность интеграции энергосистемы с рынком ЕС, цены на газ, защита уязвимых потребителей, теневой рынок нефтепродуктов, противостояние Северному потоку-2. По его словам, без поддержки Верховной Рады ему будет сложно решить эти проблемы.
После голосования новый министр принес присягу члена Кабинета министров.
После голосования новый министр принес присягу члена Кабинета министров.
Отметим, с мая 2020 года Галущенко был вице-президентом Энергоатома, в котором работал в 2013-2014 годах.
В 1997-2005 годах он работал в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом - в Секретариате президента Виктора Ющенко.
Также Галущенко работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы.
Отметим, в Минэнерго давно не было полноценного министра. Последние месяцы им руководили исполняющие обязанности. До назначения Галущенко эту должность занимал Юрий Витренко, который с сегодняшнего дня возглавил Нафтогаз, после увольнения Андрея Коболева.
В 1997-2005 годах он работал в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом - в Секретариате президента Виктора Ющенко.
Также Галущенко работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы.
Отметим, в Минэнерго давно не было полноценного министра. Последние месяцы им руководили исполняющие обязанности. До назначения Галущенко эту должность занимал Юрий Витренко, который с сегодняшнего дня возглавил Нафтогаз, после увольнения Андрея Коболева.
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