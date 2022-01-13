Венедиктова сообщила о грядущей в сентябре аттестации прокуроров

07:01 08 Сентябрь Киев, Украина

Вопрос реформирования прокуратуры обсудили во время встречи генпрокурора Ирины Венедиктовой с международными партнерами.



Отмечается, что в настоящее время идет формирование новых областных прокуратур. Следующим этапом обновления станет аттестация местных прокуроров.



Руководительница ОГПУ также напомнила о разработке Стратегии развития прокуратуры и работу над Концепцией развития органов правопорядка.