Венедиктова: Почему затягивается дело Порошенко

10:12 09 Июль Киев, Украина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу пятого президента Петра Порошенко собрано уже достаточно доказательств для сообщения подозрения. Дело затягивается из-за действующего Уголовно-процессуального кодекса, сообщила Венедиктова в видеообращении.

«Сегодняшнее дело - это дело, по которому собрано достаточно доказательств для сообщения подозрений в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия УПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться таковыми. Обратите внимание, как по действующему Уголовно-процессуальному кодексу можно до бесконечности затягивать дело», - заявила она.

Венедиктова прокомментировала и решение Печерского суда о продлении сроков досудебного расследования по делу Порошенко:.

«Нет, судебное заседание было назначено еще позавчера, однако сторона защиты не явилась. Вчера в 14:00 заседание все-таки началось, но адвокаты защиты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18:30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи», - сказала она.

Генпрокурор обвинила сторону защиты в том, что та пытается затягивать процесс на протяжении всего расследования. Венедиктова также отметила, что у нее нет «договорняков» с любыми политическими силами, а есть обязательство перед государством и гражданами - честно, профессионально и незаангажированно выполнять свою работу. Она подчеркнула, что не боится, правда, не уточнила чего.