Вдоль Днепра над Киевом пролетели американские конвертопланы

15:05 23 Сентябрь Киев, Украина

Полет уникальных десантных конвертопланов армии США могли наблюдать сегодня, 23 сентября, киевляне и гости столицы.

В рамках украино-американских учений десантные конвертопланы CV-22B Osprey пролетели над Киевом, их можно было наблюдать в разных точках столицы – над Оболонской набережной, Почтовой площадью, с Пешеходного моста, Гидропарка, Арки дружбы народов и памятника основателям столицы.

Стоит отметить, что CV-22B Osprey – это воздушное судно, которое сочетает в себе отдельные преимущества самолета и вертолета. Конвертоплан находится на вооружении только Военно-воздушных сил США.

С момента поступления на службу в ВВС и Корпус морской пехоты эти летательные аппараты использовали в рамках операций по транспортировке и эвакуации в Ираке, Афганистане, Ливии и Кувейте.

Стоит напомнить также, что совместные военные учения украинцев и американцев проходят уже несколько дней. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey, прикомандированные к 352-му полку Сил специальных операций Великобритании.