Вчерашний ливень оставил без света тысячи украинцев, - ГСЧС

08:58 13 июля Киев, Украина

Массовые обращения украинцев к сотрудникам ГСЧС из-за неполадок, связанных с отсутствием электроэнергии позволили сделать выводы, что вчерашний ливень оставил без света сотни населенных пунктов страны.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях (Днепропетровская - 28 Черкасская - 28 Житомирская - 23 Киевская - 14 Запорожская - 13, Черниговская - 9, Сумская - 8 и Кировоградская - 7)", – говорится в сообщении на сайте ведомства утром во вторник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.