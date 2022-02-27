Вчерашние ливни оставили без света 34 населенных пункта

Ливни и грозы, которые принес западный антициклон, стали причиной обрыва электропроводов в 34 населенных пунктах Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В частности, Днепропетровская область - 17 населенных пунктов, Запорожская - 10 и Донецкая - 7.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В частности, Днепропетровская область - 17 населенных пунктов, Запорожская - 10 и Донецкая - 7.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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