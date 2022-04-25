Вчера в Украине инфицировались COVID-19 745 людей, среди них 51 ребенок

За прошедшую пятницу в Украине заразилось коронавирусом 745 человек, среди них 51 ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также по данным Министерства здравоохранения за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 395 человек;
◾ летальных случаев - 24;
◾ выздоровели - 394 человека;
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 248 164 человека;
◾ выздоровели - 2 184 036 человек;
◾ летальных случаев - 52 835;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11258394.
Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 39 142 человека,
◾ методом ИФА - 7326 человек,
◾ экспресс-тестами - 13235 человек.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях", - следует из сообщения.
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