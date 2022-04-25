Вчера в Украине инфицировались COVID-19 745 людей, среди них 51 ребенок

09:26 24 июля Киев, Украина

За прошедшую пятницу в Украине заразилось коронавирусом 745 человек, среди них 51 ребенок.



Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Также по данным Министерства здравоохранения за минувшие сутки:



◾ госпитализированы - 395 человек;



◾ летальных случаев - 24;



◾ выздоровели - 394 человека;



За все время пандемии в Украине:



◾ заболели - 2 248 164 человека;



◾ выздоровели - 2 184 036 человек;



◾ летальных случаев - 52 835;



◾ проведено ПЦР-тестов - 11258394.



Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки протестированы:



◾ методом ПЦР - 39 142 человека,



◾ методом ИФА - 7326 человек,



◾ экспресс-тестами - 13235 человек.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях", - следует из сообщения.