Вчера СНБО ввел санкции на Фукса и Фирташа

08:36 20 июня Киев, Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 июня опубликовал список попавших под санкции украинцев. Среди фамилий – известные бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ. Фукс отказался признаться в деятельности, которую ему «присвоил» СНБО.

"Один человек, Виталий Евгеньевич – я не буду называть фамилию – сумел в один день зарегистрировать 19 компаний и за короткий промежуток времени этот человек получил 19 лицензий на углеводороды. Мы считаем, что за этим стоят представители РФ. Как результат, сегодня касательно Павла Фукса введен полный комплекс санкций именно за участие в этих процессах. Кроме этого, введены санкции против Фирташа Дмитрия", – объяснил глава СНБО Алексей Данилов.

По его словам, санкции против Фирташа ввели за поставку титанового сырья, которое получали военные предприятия России. По данным главы СНБО, это продолжалось достаточно долго и титан использовали в военной сфере. Также санкции ввели против этих военных предприятий.

Фукс уже отреагировал на санкции СНБО: он заявил, что не имеет отношения к компаниям, с которыми его связывают, а решение СНБО – назвал местью секретаря совета Алексея Данилова.

"Это месть Данилова лично. Он, наверное, ввел в заблуждение президента и остальных. Я обязательно подам в суд и лично на этого человека. Никакого отношения не имею к никаким компаниям. Я уже раз десять говорил. Я интересовался покупкой разных активов и интересуюсь до сих пор", – заявил Фукс.

Введение санкций Фукс связал с тем, что Данилов был членом партии "Яблоко" Михаила Бродского. Последнего Фукс обвинял в вымогательстве. Он добавил, что будет подавать иски в украинский суд, а потом – в Европейский суд по правам человека.