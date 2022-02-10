Вашингтон или Пекин? Правительство Китая готовится ответить Штатам

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Правительство КНР составляет список технологических американских компаний, против которых намерено ввести санкции в ответ на ограничительные меры Вашингтона против Пекина. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal.