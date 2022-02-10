Вашингтон или Пекин? Правительство Китая готовится ответить Штатам

Правительство КНР составляет список технологических американских компаний, против которых намерено ввести санкции в ответ на ограничительные меры Вашингтона против Пекина. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что власти республики работают над этим списком с мая 2019 года, когда под санкции США попала компания Huawei. При этом китайское правительство пыталось избежать мер, которые были бы более жесткими, чем те, на которые пошли Штаты.
Однако, по данным газеты, в последнее время работа над "черным" списком Китая ускорилась и чиновники решают, когда его лучше опубликовать. Так, некоторые представители власти республики считают, что не следует делать этого до выборов американского президента.
"Многие в Китае надеются на перезагрузку отношений с США в случае победы кандидата на пост президента Джозефа Байдена на выборах. С их точки зрения, стратегическое соперничество между двумя державами сохранится, однако есть области, где Пекин мог бы взаимодействовать с администрацией Байдена", - указано в статье.
Последнее расширение списка санкций против китайских компаний произошло в конце августа - Пентагон добавил 11 юридических лиц, которые работают в Штатах и связаны с китайской военной деятельностью, в "черный" список.
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