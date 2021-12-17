Вакцинация в Украине проходит очень медленно - за сутки привили 3,9 тысячи человек

09:57 04 Апрель Киев, Украина

О ходе процесса вакцинации в Украине сообщает в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его данным, за минувши сутки в стране вакцинировано против COVID-19 всего 3 919 человек. За весь период прививочной кампании противоковидную вакцину получили 290 566 граждан.

Две дозы вакцины получили два человека.

Ни одной прививки не было сделано в Херсонской и Киевской областях. Лидером по вакцинации за минувшие сутки стала столица - 790 инъекций.

По информации Степанова, украинцев прививали 58 мобильных бригад, также иммунизация проводилась в 153 прививочных пунктах.

По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

Количество прививок в сутки:

Киев - 720 прививок;

Винницкая область - 110 прививок;

Волынская область - 210 прививок;

Днепропетровская область - 290 прививок;

Донецкая область - 140 прививок;

Житомирская область - 80 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 40 прививок;

Ивано-Франковская область - 179 прививок;

Киевская область - 0 прививок;

Кировоградская область - 80 прививок;

Луганская область - 140 прививок;

Львовская область - 240 прививки;

Николаевская область - 130 прививок;

Одесская область - 160 прививок;

Полтавская область - 110 прививок;

Ровенская область - 50 прививок;

Сумская область - 40 прививок;

Тернопольская область - 130 прививок;

Харьковская область - 440 прививок;

Херсонская область - 0 прививок;

Хмельницкая область - 200 прививок;

Черкасская область - 160 прививок;

Черновицкая область - 180 прививок;

Черниговская область - 60 прививок.

Накануне в Украине за сутки привили 19 тысяч человек. Больше всего прививок было сделано в Киеве и в Черкасской области.