Вакцинация в Украине проходит очень медленно - за сутки привили 3,9 тысячи человек

О ходе процесса вакцинации в Украине сообщает в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его данным, за минувши сутки в стране вакцинировано против COVID-19 всего 3 919 человек. За весь период прививочной кампании противоковидную вакцину получили 290 566 граждан.
Две дозы вакцины получили два человека.
Ни одной прививки не было сделано в Херсонской и Киевской областях. Лидером по вакцинации за минувшие сутки стала столица - 790 инъекций.
По информации Степанова, украинцев прививали 58 мобильных бригад, также иммунизация проводилась в 153 прививочных пунктах.
По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.
Количество прививок в сутки:
- Киев - 720 прививок;
- Винницкая область - 110 прививок;
- Волынская область - 210 прививок;
- Днепропетровская область - 290 прививок;
- Донецкая область - 140 прививок;
- Житомирская область - 80 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 40 прививок;
- Ивано-Франковская область - 179 прививок;
- Киевская область - 0 прививок;
- Кировоградская область - 80 прививок;
- Луганская область - 140 прививок;
- Львовская область - 240 прививки;
- Николаевская область - 130 прививок;
- Одесская область - 160 прививок;
- Полтавская область - 110 прививок;
- Ровенская область - 50 прививок;
- Сумская область - 40 прививок;
- Тернопольская область - 130 прививок;
- Харьковская область - 440 прививок;
- Херсонская область - 0 прививок;
- Хмельницкая область - 200 прививок;
- Черкасская область - 160 прививок;
- Черновицкая область - 180 прививок;
- Черниговская область - 60 прививок.
Накануне в Украине за сутки привили 19 тысяч человек. Больше всего прививок было сделано в Киеве и в Черкасской области.
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