Вакцинация в Украине набирает темпы: за сутки привили 57,4 тысячи человек

10:49 05 Июнь Киев, Украина

Вакцинация в Украине набирает темпы. Если в четверг было вакцинировано от коронавируса 50,8 тысяч человек, то в пятницу число украинцев, получивших COVID-прививки возросло до 57,4 тысячи человек. Из них первую дозу получили 53 710 человек, а полностью иммунизированы – 3 730 человек. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"57 440 человек привито против COVID-19 за сутки 4 июня 2021. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы – 3 730 человек", - сказано в сообщении на странице Минздрава Украины в Facebook в субботу утром.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу – 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки.

Также в МОЗ сообщили, что по состоянию на 5 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

Напомним, в четверг 50 тысяч украинцев привили от COVID-19. Большинство прививок – свыше 32 тысяч – сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech.

В Украине на выходных откроют центры вакцинации в пяти областях.