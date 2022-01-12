В зоне ООС сепаратисты продолжают нарушать Минске договоренности

Прошел месяц со дня объявления режима тишины на Донбассе. По последним данным, поступившим сегодня из штаба ООС, в течение минувших суток в зоне перемирия были зафиксированы очередные нарушения Минских договоренностей со стороны противника.

Так, утром 29 августа, со стороны временно неподконтрольной Ужовки проходили инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное.

"А после обеда, российско-оккупационные войска осуществили не прицельно выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцев. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не раскрывали", - говорится в сообщении штаба.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди военных Украины боевых потерь и ранений нет.