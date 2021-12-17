В зоне ООС погиб разведчик

Военный разведчик, выполнявший ответственное боевое задание в зоне действия ООС, погиб в результате огнестрельного ранения.
Несмотря на большое перемирие, украинские войска несут потери на Донбассе. В зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный. Об этом говорится в сообщении ОТГ «Восток», которое было обнародовано в Facebook вечером в среду, 12 августа.
По данным командования, военный погиб во время боевого задания. Он из-за неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
Имя и фамилию погибшего бойца в ОТГ «Восток» озвучивать не стали. Они лишь отметили, что он состоял в отдельном разведывательном батальоне в составе ООС.
Сейчас гибель военного расследует Нацполиция и Военная служба правопорядка ВСУ. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Стоит отметить, что по всей линии фронта на Донбассе с 27 июля продолжает всеобъемлющее перемирие. В связи с этим огневая активность гибридной армии России значительно снизилась, но не прекратилась. Регулярно ВСУ фиксируют «тревожащий огонь» со стороны противника, однако не отвечает на него, соблюдая перемирие.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии