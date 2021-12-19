В зоне ООС пиротехники изъяли и обезвредили 2244 взрывоопасных предмета

На Донбассе готовятся к предстоящему режиму перемирия. Украинским спасателям удалось за прошедшие семь дней чистить от взрывоопасных предметов 45 гектаров территории. Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, бригады пиротехников смогли изъять и обезвредить 2244 опасных предмета.
В сообщении штаба также отмечается, что сотрудники ГСЧС также восстановили 63 дома, пострадавших от обстрелов, в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, спасатели тушили пожары и обеспечивали функционирование пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ.
Ранее сообщалось, что подразделения Объединенных сил готовятся к началу режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Новое перемирие должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.
Указано, что для контролирования соблюдения перемирия командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой позиции ВСУ.
При этом сепаратисты не прекращают обстреливать позиции ВСУ.
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