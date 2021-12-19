В зоне ООС пиротехники изъяли и обезвредили 2244 взрывоопасных предмета

На Донбассе готовятся к предстоящему режиму перемирия. Украинским спасателям удалось за прошедшие семь дней чистить от взрывоопасных предметов 45 гектаров территории. Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, бригады пиротехников смогли изъять и обезвредить 2244 опасных предмета.

В сообщении штаба также отмечается, что сотрудники ГСЧС также восстановили 63 дома, пострадавших от обстрелов, в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, спасатели тушили пожары и обеспечивали функционирование пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС ... сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения Объединенных сил готовятся к началу режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Новое перемирие должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

Указано, что для контролирования соблюдения перемирия командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой позиции ВСУ.

"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН", – объяснили в штабе.

При этом сепаратисты не прекращают обстреливать позиции ВСУ.